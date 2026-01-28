  1. Inicio
  2. · Mundo

Florida registrará su temperatura más baja en 15 años con 0 grados en Miami

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el frente frío alcanzará al estado de Florida en los próximos días, dejando un clima inestable a lo acostumbrado

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 16:02 -
  • Agencia EFE
Florida registrará su temperatura más baja en 15 años con 0 grados en Miami

Florida se prepara para las próximas bajas temperaturas.

 Foto: Archivo agencia Efe
Miami, Estados Unidos

Florida experimentará su temperatura más baja en 15 años y Miami registrará 0 grados centígrados (menores a 30 Farenheit) el próximo fin de semana, tras haber sido la excepción a la tormenta invernal que ha dejado más de 30 muertos al azotar al resto de Estados Unidos en días pasados.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) emitió este miércoles una alerta de congelación para el condado de Glades, en el suroeste de Florida, además de prever temperaturas bajo cero en zonas de Miami (-2 centígrados o 28 Farenheit), Fort Lauderdale (-2,7 centígrados) y West Palm Beach (-6 centígrados o 21 Farenheit).

Culpan a "décadas de fallas" en Nueva York por muertes de sin techo durante tormenta

"Aunque temperaturas más frescas han llegado ya a gran parte del área, se espera que temperaturas aún más frías lleguen este fin de semana y a principios de la próxima.

Amplias áreas de temperaturas cerca de la congelación o subcongelantes son posibles en el sur de Florida el domingo y lunes", avisó la oficina del NWS en Miami.

El estado del sol había sido la excepción a la tormenta invernal que azotó el fin de semana pasado a dos tercios de Estados Unidos, donde la cifra de muertos ascendió el martes a 34, mientras que 530,000 hogares continúan sin acceso a electricidad, en medio de un frío que rompió récords en decenas de ciudades.

Pero el organismo meteorológico indicó ahora que el frente frío alcanzará a Florida, donde también podría haber lluvia del miércoles al viernes.

EE UU registra una ola de terremotos de hielo por las bajas temperaturas

"Florida ha decidido participar en el invierno, al menos hacia la próxima semana. Habrá un extendido periodo de mañanas frías y días fríos en los próximos días.

Otro frente frío se mueve del viernes en la noche al sábado, lo que extenderá el clima frío hacia la próxima semana también", observó la oficina del NWS en Tampa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias