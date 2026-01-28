Florida registrará su temperatura más baja en 15 años con 0 grados en Miami

Miami, Estados Unidos

Florida experimentará su temperatura más baja en 15 años y Miami registrará 0 grados centígrados (menores a 30 Farenheit) el próximo fin de semana, tras haber sido la excepción a la tormenta invernal que ha dejado más de 30 muertos al azotar al resto de Estados Unidos en días pasados. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) emitió este miércoles una alerta de congelación para el condado de Glades, en el suroeste de Florida, además de prever temperaturas bajo cero en zonas de Miami (-2 centígrados o 28 Farenheit), Fort Lauderdale (-2,7 centígrados) y West Palm Beach (-6 centígrados o 21 Farenheit).

"Aunque temperaturas más frescas han llegado ya a gran parte del área, se espera que temperaturas aún más frías lleguen este fin de semana y a principios de la próxima. Amplias áreas de temperaturas cerca de la congelación o subcongelantes son posibles en el sur de Florida el domingo y lunes", avisó la oficina del NWS en Miami. El estado del sol había sido la excepción a la tormenta invernal que azotó el fin de semana pasado a dos tercios de Estados Unidos, donde la cifra de muertos ascendió el martes a 34, mientras que 530,000 hogares continúan sin acceso a electricidad, en medio de un frío que rompió récords en decenas de ciudades. Pero el organismo meteorológico indicó ahora que el frente frío alcanzará a Florida, donde también podría haber lluvia del miércoles al viernes.