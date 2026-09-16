Fiscalía emite orden de aprehensión contra sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte

Cuernavaca, México. El fiscal genera de Morelos (centro), Fernando Blumenkron Escobar, informó este miércoles que ya se cuenta con la "orden de aprehensión" del presunto responsable del feminicidio de la joven estudiante española Claudia Tacoronte, identificado como Francisco Javier "N", y que las autoridades estatales han iniciado el operativo de búsqueda para su detención.

"Quiero informarles que ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte en contra de un masculino (...) Esta persona responde al nombre de Francisco Javier "N", se le atribuye responsabilidad en el feminicidio de Claudia", indicó Blumenkron en declaraciones a medios de comunicación en Cuernavaca, capital de Morelos.

"Tenemos ya varios domicilios que se han investigado y se han descartado algunos para dar ya con él, y cumplir la orden de aprehensión", afirmó, al agregar que el presunto responsable, apodado como El Trompas, cuenta con antecedentes penales.