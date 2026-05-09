Llegó escondido en un maletero a EEUU: León XIV nombra a un centroamericano como nuevo obispo

Washington, Estados Unidos.

El recién nombrado obispo de la diócesis de Wheeling‑Charleston, el salvadoreño Evelio Menjívar, sabe lo que es llegar a EE.UU. escondido en el maletero de un coche, cruzar fronteras guiado por un "coyote" y cargar con el estigma de haber sido indocumentado en un país que ahora vive bajo las políticas antimigratorias de Donald Trump. Tres décadas más tarde, este religioso que huyó en 1990 de la guerra civil en El Salvador se prepara para realizar su labor pastoral en Virginia Occidental, un bastión republicano, en un momento de tirantez entre el papa León XIV y el propio Trump por sus desacuerdos en materia de inmigración o sobre la guerra contra Irán.

Del maletero de un coche al obispado

"Creciendo en El Salvador durante la guerra, no había oportunidades. Los jóvenes corrían peligro de ser reclutados por el ejército o la guerrilla. Así que se me metió en la cabeza que tenía que salir del país", asegura a EFE al relatar lo que describe como un mero acto de supervivencia. En un primer intento viajó hasta la ciudad mexicana de Tijuana, donde fue detenido, encarcelado y finalmente deportado, viendo la bandera de Estados Unidos al otro lado de la frontera "mientras decía adiós", por el momento, al "sueño americano". Tras otras dos tentativas frustradas, Menjívar logró cruzar la frontera escondido en el maletero de un coche rumbo a California, apretado junto a su hermano y sus dos primos. "Llegué a Los Ángeles, una ciudad grandísima, multicultural, multiétnica, y yo venía de un pueblito donde casi nunca había escuchado otro idioma que no fuera el español", explica el salvadoreño. Aquel joven obtuvo más tarde un estatus de protección por motivos humanitarios, seguido de una visa como trabajador religioso y finalmente la ciudadanía estadounidense en 2006.

"Quiero ser visto como defensor de la dignidad humana"

Ahora, a sus 56 años, Menjívar será el primer obispo salvadoreño de la historia del país en un estado donde cerca del 90 % de la población es estadounidense y caucásica y donde el apoyo a Donald Trump en las elecciones de 2024 fue arrollador. Sin embargo, preguntado por la lógica detrás de su nombramiento, el obispo no cree que sea una provocación del papa hacia Trump, sino una decisión coherente con los valores del pontífice, quien, recuerda, también fue misionero en otra cultura.

"No ha tenido miedo de tomar una decisión de enviarme ahí porque él mismo fue misionero en Perú. Allí, a pesar de que era un extranjero, la gente lo llegó a amar porque abrió su corazón", subraya. Este recibimiento es el que Menjívar espera ahora de la comunidad de Virginia Occidental, que lo vean como un pastor de esos que "huelen a oveja" y están dispuestos a remangarse para trabajar por la gente. Y, ante quienes lo describen como crítico de Trump, matiza: "Yo prefiero que digan que soy defensor de los inmigrantes. Sea quien sea que esté en la Casa Blanca, tendrá mi crítica si las políticas van en contra de la dignidad humana". La entrevista se produjo el mismo día en que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo una reunión en el Vaticano con León XIV, que sirvió para limar asperezas y que para Menjívar significó una "buenísima oportunidad para trabajar juntos". "A ninguno beneficia que no haya diálogo o que se manden mensajes que en vez de unir dividen y sobre todo que dividen a la comunidad", insiste.

Una Iglesia que acoge al migrante