Trump, sobre la relación comercial con Europa: "Somos los reyes de que nos tomen el pelo"

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que en su país son "los reyes" de que Europa les "tome el pelo" en materia comercial y justificó la política arancelaria que ha implementado este año.

En un encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense, Mark Carney, Trump declaró: "no les cobramos nada porque estábamos liderados por estúpidos. Se aprovecharon de nuestro país".