Trump, sobre la relación comercial con Europa: "Somos los reyes de que nos tomen el pelo"

Trump afirmó que tanto la UE como él mismo están contentos con el acuerdo sobre aranceles alcanzado con Bruselas meses atrás

  • 07 de octubre de 2025 a las 11:04 -
  • Agencia EFE
Mark Carney, primer ministro canadiense, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante su encuentro.

 Fotografía: EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que en su país son "los reyes" de que Europa les "tome el pelo" en materia comercial y justificó la política arancelaria que ha implementado este año.

En un encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense, Mark Carney, Trump declaró: "no les cobramos nada porque estábamos liderados por estúpidos. Se aprovecharon de nuestro país".

Trump dispuesto a negociar con los demócratas para reabrir el Gobierno

"Ahora ya no están aprovechándose. La Unión Europea (UE), son mis amigos. No les echo la culpa", añadió.

Acuerdo

Trump afirmó que tanto la UE como él mismo están contentos con el acuerdo sobre aranceles alcanzado con Bruselas meses atrás, por el que Estados Unidos impone aranceles del 15 % para las importaciones europeas, y puso el ejemplo del sector del automóvil.

Trump suspende contactos diplomáticos con Venezuela

"Le pregunté a Angela Merkel (excanciller alemana) cuántos vehículos van de EE.UU. a Alemania y me dijo que creía que ninguno. Y le dije que era correcto. Eso ya no pasa. Están pagando la cifra correcta. No podía pedir más. Es la cifra justa. Ahora los Estados Unidos están usando lo mismo que usaron contra nosotros", concluyó.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

