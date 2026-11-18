Londres, Reino Unido. El estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas, enfrenta un escenario de incertidumbre después de las interrupciones provocadas por la guerra con Irán. La revista británica The Economist advierte que las consecuencias del conflicto podrían extenderse hasta 2027 y modificar las rutas de abastecimiento energético.

La advertencia fue planteada por Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), en un análisis publicado como parte de la edición especial The World Ahead 2027. El funcionario considera que el conflicto cambió de manera profunda la percepción internacional sobre la seguridad de este paso marítimo.

"No veo una vía creíble para regresar a la situación que existía en febrero de 2026", señaló Birol al referirse a las condiciones previas a la guerra. También advirtió que la interrupción del tránsito marítimo por el estrecho tuvo efectos importantes en los mercados del petróleo y el gas.

"Los flujos marítimos a través del estrecho de Ormuz se bloquearon una vez, con un efecto muy perturbador en los mercados del petróleo y el gas. Puede volver a ocurrir", expresó el director de la AIE, quien considera que la confianza en esta ruta como corredor seguro para la energía y otras mercancías quedó gravemente afectada.

La importancia de Ormuz se explica por el volumen de recursos que atraviesan sus aguas. Según datos de la AIE, durante 2025 transitaron por el estrecho alrededor de 20 millones de barriles diarios de crudo y productos petrolíferos, equivalentes a aproximadamente una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo. Cerca del 80% de esos envíos tenía como destino Asia.

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El transporte de gas natural también depende de esta vía. La AIE calcula que alrededor del 93% de las exportaciones de gas natural licuado de Catar y el 96% de las de Emiratos Árabes Unidos pasan por Ormuz, lo que representa cerca del 19% del comercio mundial de este combustible.

Aunque las exportaciones de crudo del golfo Pérsico mostraron una recuperación en octubre de 2026, todavía no alcanzaban los niveles anteriores al conflicto. El informe petrolero de noviembre de la AIE registró envíos de 15 millones de barriles diarios de crudo, equivalentes al 82% del volumen previo a la guerra. La recuperación, sin embargo, no elimina el riesgo de nuevas interrupciones.

Birol también señaló que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos cuentan con oleoductos que permiten transportar parte del petróleo sin utilizar el estrecho. Estas alternativas pueden reducir la dependencia de la ruta, pero no sustituyen por completo su capacidad.

El funcionario prevé que la crisis impulse a los países a fortalecer sus reservas de emergencia y acelerar inversiones en energía solar, eólica y nuclear, además de mejorar las redes eléctricas y el almacenamiento en baterías.

"La incertidumbre es ahora la regla, no la excepción", advirtió Birol. Para The Economist, las secuelas de la guerra con Irán podrían reconfigurar los flujos energéticos internacionales y mantener bajo presión la seguridad del suministro durante 2027, con consecuencias que también alcanzarían los precios y la economía mundial.