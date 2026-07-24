  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump lanza advertencia a China y Rusia por posible apoyo a Irán

Donald Trump aseguró que China y Rusia no venden armas a Irán y advirtió que hacerlo sería perjudicial para ambos países

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 11:07 -
  • Agencia EFE
Trump lanza advertencia a China y Rusia por posible apoyo a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

 Foto: archivo
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que ni China ni Rusia están apoyando a Irán con la venta de armamento para la guerra, al tiempo que les advirtió de que, si lo hicieran, sería "muy malo" para ambos países.

"En mi opinión, dos grandes países de los que a menudo se habla en relación con Irán no están participando. Si lo hicieran, sería muy malo para ellos, claramente no iría en su mejor interés", expresó el republicano en su red social Truth.

Trump aseguró que su homólogo chino, Xi Jinping, le dijo durante su última reunión en mayo en Pekín que "no daría ni vendería armas, bajo ninguna circunstancia, a la República Islámica de Irán, y que esa promesa incluía a las empresas chinas".

Trump impone aranceles de entre el 10% y el 12,5% a 60 economías, incluida Honduras

Trump aseguró que cree a su homólogo chino, dada la buena relación entre ambos y el hecho de que Estados Unidos también está haciendo "grandes favores" a China.

En cuanto al presidente ruso, Vladímir Putin, el líder norteamericano aseguró que el líder del Krmlin, "a pesar de la horrible guerra en Ucrania", también le dijo que "no vendería armas a Irán".

Trump recordó que Estados Unidos no está transfiriendo armas directamente a Ucrania, sino que lo hace a través de los países de la OTAN, que "pagan el precio completo", y que Washington desconoce después "cómo se distribuyen" esas armas.

El inquilino de la Casa Blanca hizo estas declaraciones en plena escalada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, después de que ambos rompieran hace dos semanas el alto el fuego y hayan pasado a intercambiar ataques diarios en el golfo Pérsico.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias