Trump lanza advertencia a China y Rusia por posible apoyo a Irán

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que ni China ni Rusia están apoyando a Irán con la venta de armamento para la guerra, al tiempo que les advirtió de que, si lo hicieran, sería "muy malo" para ambos países.

"En mi opinión, dos grandes países de los que a menudo se habla en relación con Irán no están participando. Si lo hicieran, sería muy malo para ellos, claramente no iría en su mejor interés", expresó el republicano en su red social Truth.

Trump aseguró que su homólogo chino, Xi Jinping, le dijo durante su última reunión en mayo en Pekín que "no daría ni vendería armas, bajo ninguna circunstancia, a la República Islámica de Irán, y que esa promesa incluía a las empresas chinas".