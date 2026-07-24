Irán ataca posiciones militares de Estados Unidos en Baréin y Jordania

Teherán, Irán.

Irán lanzó este viernes ataques con drones contra posiciones militares de Estados Unidos en Baréin y Jordania, países aliados de Washington en Oriente Medio, en respuesta a la ofensiva del país norteamericano, según el Ejército de la República Islámica. Las fuerzas armadas iraníes anunciaron, en un comunicado recogido por la agencia IRNA, que utilizaron drones para destruir depósitos de combustible, almacenes y grandes hangares de equipamiento, así como alojamientos de las fuerzas estadounidense en la base de Sheikh Issa, situada en Baréin.

El texto indica además que los drones también atacaron hangares de aeronaves y de mantenimiento de aviones, y barracones de las fuerzas de EE.UU. en la base de Al Azraq, en Jordania. El Ejército iraní subrayó en su comunicado que cualquier acción contra los intereses "legítimos y legales" del país conducirá a la privación de los intereses económicos y de seguridad de otras naciones de la región. Estados Unidos recrudeció su ofensiva contra Irán a principios de este mes, después de dar por rota la tregua pactada en junio, en respuesta -aseguró- a ataques de Teherán contra buques comerciales en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía.