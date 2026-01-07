Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia, de acuerdo con su secretario de Estado

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría dispuesto a comprar Groenlandia, según confirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, a un grupo de legisladores y agregó que sus asesores preparan un plan actualizado para encontrar la vía de adquirir el territorio, de acuerdo con medios estadounidenses.

Rubio hizo esas declaraciones durante una sesión informativa el lunes con congresistas de los principales comités de las Fuerzas Armadas y de Política Exterior, en la que el enfoque principal fue la situación en Venezuela, aunque varios legisladores también manifestaron su inquietud por los repetidos comentarios del presidente sobre Groenlandia.

El secretario de Estado no detalló ante los senadores cómo funcionaría el plan pero dijo que los principales asesores del presidente están trabajando en una propuesta actualizada para abordar la situación.

Groenlandia, un extenso territorio poco poblado administrado por Dinamarca, ha rechazado de plano la idea de ser parte de Estados Unidos, y líderes europeos —incluidos los de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido— respaldaron a Copenhague al afirmar que la isla "pertenece a su pueblo" y que solo este y Dinamarca pueden decidir su futuro.