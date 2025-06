Soldados en Los Ángeles tienen autorización temporal para detener civiles, dice comandante

Los Ángeles, Estados Unidos

Sherman, quien coordina el despliegue de 4,000 soldados de la Guardia Nacional y 700 Marines en Los Ángeles, recalcó que las tropas no pueden hacer ningún arresto y dijo que cerca de 500 han sido entrenados para acompañar a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en operativos migratorios.

El martes, ICE publicó fotos en su cuenta de X de soldados de la Guardia proporcionando seguridad a los agentes durante los operativos.

Sherman también detalló que los Marines actualmente están recibiendo un entrenamiento especializado en la Estación Naval de Armas de Seal Beach, enfocado en técnicas de manejo de multitudes, ajenas a sus funciones tradicionales.

También advirtió que las protestas que se han extendido a otros países podrían intensificar las manifestaciones en Los Ángeles en los próximos días, aunque este miércoles se percibió un ambiente más calmado en las calles.

Según informó la CNN, aun no está claro cuándo es que los Marines estarán en las calles para ayudar con las protestas.

Los marines "no han completado su entrenamiento (sobre las Reglas Permanentes para el Uso de la Fuerza) y sobre armas no letales, y no tengo una estimación de cuándo serán empleados por la Fuerza de Tarea 51", dijo el portavoz del Comando Norte de Estados Unidos a la misma cadena.

El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó el despliegue de miles de soldados de la Guardia Nacional, y cientos de efectivos del Cuerpo de Marines sin el visto bueno del gobernador, en respuesta a las crecientes protestas por las redadas de inmigración.

Este despliegue tendrá un costo de 134 millones de dólares, que cubrirán transporte, alimentación, alojamiento y otros gastos hasta un máximo de 60 días. EFE