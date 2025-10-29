EEUU pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo para ciertos migrantes

Washington, Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció este miércoles el fin de la extensión automática de los permisos de empleo para ciertas categorías, con lo que anula una medida tomada por la Administración anterior, bajo el argumento de vigilar los antecedentes de los inmigrantes Los extranjeros que soliciten la renovación de su permiso de empleo a partir del 30 de octubre de 2025 “ya no recibirán una extensión automática”, explicó el DHS en un comunicado.

Existen excepciones limitadas a esta norma, incluidas las extensiones previstas por ley o mediante un aviso del Registro Federal para la documentación de empleo relacionada con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los países que aún lo tienen vigente. La medida, que responde a una orden ejecutiva emitida por el presidente estadounidense, Donald Trump, pone fin a la extensión otorgada por la Administración del expresidente Joe Biden (2017-2021), que en diciembre del año pasado extendió la validez de los permisos de trabajo hasta por 540 días.