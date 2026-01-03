Donald Trump: “EE UU ha llevado a cabo con éxito un ataque contra Venezuela”

Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que su país llevó a cabo un ataque a gran escala contra Venezuela, en una operación que —según sus declaraciones— resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, quienes habrían sido sacados del país por vía aérea.

De acuerdo con el mensaje difundido por Trump, la operación se realizó en coordinación con fuerzas del orden estadounidenses. El mandatario no ofreció detalles adicionales sobre el operativo ni sobre el paradero actual de Maduro, aunque adelantó que se dará más información en las próximas horas.

Trump también anunció que se celebrará una conferencia de prensa este mismo día a las 11:00 a. m. en Mar-a-Lago, donde, aseguró, se ampliarán los detalles sobre lo ocurrido.