Agentes migratorios armados se llevan carro con un bebé tras arrestar a su padre en EE UU

Los Ángeles, Estados Unidos

El padre latino, de 32 años, fue detenido durante un operativo en la tienda Home Depot del barrio Cypress Park de Los Ángeles la mañana del martes, que se saldó con el arresto de cinco indocumentados, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Agentes federales enmascarados y armados detuvieron a un padre ciudadano estadounidense y se llevaron a su bebé, que se encontraba en la parte trasera del automóvil, en medio de un operativo migratorio en Los Ángeles, lo que ha causado el rechazo de la comunidad y de los defensores de los derechos humanos.

El arresto del hombre fue grabado en video por un miembro de La Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles (LARRN), que protestaba por la forma en la que el hombre fue sacado del automóvil, mientras su bebé, una niña de apenas un año, se encontraba en su silla de seguridad en la parte trasera del vehículo.

Las imágenes muestran cómo los agentes sometían a la fuerza al padre, mientras otros dos agentes revisaban la parte delantera del automóvil y trataban de calmar a la pequeña.

El padre fue esposado y llevado a una camioneta con los otros detenidos, dejando sola a la pequeña.

Ante los gritos y el rechazo de la comunidad, dos agentes enmascarados y armados se subieron al automóvil y se lo llevaron con la pequeña adentro.

La LARRN, una coalición de más de 50 organizaciones, grupos y más de 1500 voluntarios en todo el condado de Los Ángeles, denunció el hecho, al que calificó de secuestro.

“El secuestro de un hombre y un bebé en el estacionamiento de una tienda Home Depot en Cypress Park demuestra la crueldad y la brutalidad de los secuestros indiscriminados y motivados por el racismo que ocurren en nuestros vecindarios”, dijo la coalición.

La madre del detenido y abuela de la niña, que se identificó como María en una conferencia de prensa, dijo que el operativo la había dejado “devastada” y exigía una explicación de lo sucedido.

Por su parte, Angélica Salas, directora ejecutiva de Coalición pro Derechos Humanos del Inmigrante (CHIRLA), que pertenece a la LARRN, calificó de “inaudito” el hecho de que el gobierno federal ignore el bienestar y seguridad de un infante menor de dos años.

“Condenamos de manera rotunda estas violaciones a la paz, tranquilidad y vida de nuestras comunidades con secuestros, detenciones, arrestos y deportaciones que sobrepasan lo aceptable, legal, y necesario”, dijo a EFE la activista.

Inicialmente el DHS dijo que había detenido al ciudadano por amenazar a los agentes con un martillo, pero no ha presentado evidencia de las acusaciones.

Hasta este jueves el padre permanece detenido por las autoridades federales y la niña fue entregada a la madre. EFE