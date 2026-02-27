España extradita a Perú al Negro Marín, acusado de integrar banda criminal

Lima, Perú

El Ministerio Público informó hoy en un comunicado que la O ficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones gestionó el envío de Marín, quien es requerido por Perú ante España para ser procesado por el caso 'Los sanguinarios de la construcción'.

Miguel Ángel Marín, 'Negro Marín', el integrante de una organización criminal acusado de extorsiones y asesinatos en Lima, llegará este viernes a Perú después de que se aceptara su extradición desde España.

Marín es investigado por la presunta comisión del delito de organización criminal, en el marco de una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste.

Según la investigación, el detenido "sembró el terror" en populosas zonas comerciales de Lima como Gamarra, Unicachi y Las Malvinas, y estuvo "vinculado a asesinatos y múltiples extorsiones a transportistas, artistas, empresarios y comerciantes en Lima y Callao".

Así, el investigado afrontará los cargos penales en Perú y está previsto que llegue este viernes a la capital del país andino aproximadamente a las 17:00 hora local (22:00 hora GMT).

Tras su llegada, será sometido al reconocimiento médico legal y será trasladado por personal de Interpol Lima a la sede de Requisitorias de Ventanilla, ubicada en la vecina provincia de El Callao, y finalmente, se le realizará el control de identidad.

La orden de captura internacional fue emitida el 30 de octubre de 2025 y fue detenido en España el 5 de noviembre de ese mismo año.