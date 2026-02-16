España promete a Cuba alimentos y productos sanitarios en medio del cerco de EE UU

Madrid, España

Ambos ministros se reunieron hoy en Madrid a petición del jefe de la diplomacia cubana, en un encuentro en el que también se trató la situación de las empresas españolas que operan en Cuba y el compromiso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con la isla.

José Manuel Albares, el ministro español de Asuntos Exteriores, prometió este lunes al canciller cubano, Bruno Rodríguez, el envío a la isla de ayuda humanitaria en forma de alimentos y productos sanitarios de primera necesidad.

"Reiteramos la voluntad de reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio de ambos países, en el complicado contexto internacional actual, frente a los quebrantamientos de la Paz, la Seguridad y el Derecho Internacional y a la creciente agresión de Estados Unidos contra Cuba, en particular al bloqueo de suministros de combustible, que provoca sufrimientos a nuestro pueblo", dijo Rodríguez en un mensaje en X tras la reunión.

Por su parte, España se comprometió a prestar ayuda humanitaria -alimentación y productos sanitarios de primera necesidad de su agencia de cooperación (AECID) a Cuba a través de la ONU.

España se unirá así a un grupo muy reducido de países, entre los que figuran México, Chile y Rusia, que envían ayuda a la isla, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el pasado 29 de enero a través de una orden ejecutiva con aranceles a los países que vendan o proporcionen petróleo a La Habana.

Cuba atraviesa una grave crisis económica y energética, marcada por la escasez de productos básicos, la falta de combustible y frecuentes apagones, un contexto que las autoridades cubanas atribuyen en gran medida al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, además de a factores internos y al impacto acumulado de la pandemia.

La isla lleva varios años sumida en una de sus peores crisis debido entre otros factores a la ineficiencia de su sistema económico centralizado y traducida en desabastecimiento de combustible, alimentos, medicinas y otros productos básicos.

Además de analizar el actual escenario de Cuba, los ministros de Exteriores también hablaron de la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Madrid entre el 4 y 5 de noviembre, para la que Cuba transmitió su apoyo en aras del "multilateralismo para enfrentar los desafíos globales y promover el desarrollo sostenible".