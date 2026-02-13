Cubanos en EEUU aceleran envíos de ayuda a la isla y piden a Trump más restricciones

Miami, Estados Unidos

Cubanos en Estados Unidos aceleran los envíos de comida y medicinas a sus familias ante la agudización de la crisis en la isla, donde dependen de esta ayuda para sobrevivir, pero expresan a EFE su apoyo a que el presidente Donald Trump eleve la restricciones con tal de que "caiga el régimen". Decenas de exiliados hacen filas con cajas y bolsas con alimentos, papel de baño y más insumos básicos en empresas de envíos en La Pequeña Habana de Miami, motivados por los recortes energéticos en Cuba y la sensación de que las cosas evolucionarán rápido, como Manuela Labori, quien manda ayuda a su madre de 90 años. "Lo que está comiendo es por los hijos que tiene aquí, que somos tres, y las medicinas que ella usa se las tenemos que mandar desde aquí. Ella no puede ni caminar porque tiene sus rodillas (dañadas), ya se ha comido el cartílago, el hueso, y en los hospitales no hay nada para que le puedan aliviar ni (hacer) operación", cuenta a EFE.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió este viernes que Washington "incumple" con el derecho internacional con las sanciones que decretó en enero para impedir el suministro de petróleo a Cuba, lo que está causando el "desmantelamiento" del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua. Pero Labori, con más de 40 años en Florida, considera "buenísimas" las medidas de Trump y pide más, aunque eso implique ya no enviar ayuda a su familia.

Cubanos dependen de donativos de EE.UU.