EE UU denuncia que agentes cubanos “acosaron” a su encargado de negocios en La Habana

Washington

El Gobierno de Estados Unidos denunció ayer jueves que agentes cubanos “han estado acosando” al encargado de negocios de la embajada estadounidense en La Habana, Mike Hammer, durante sus recientes viajes por la isla.

"Quiero que estas personas comprendan que sabemos quiénes son y que responderemos en consecuencia, entre otras medidas, con sanciones de visado”, declaró en redes el subsecretario de Estado, Christopher Landau, en redes sociales.

Landau subrayó en el mismo mensaje que, de acuerdo al derecho internacional, “los diplomáticos deben tener la libertad de desempeñar sus funciones sin ser acosados por matones”.