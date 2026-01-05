Se escuchan ráfagas de disparos en los alrededores del palacio presidencial de Venezuela

Venezuela.

Fuertes ráfagas de disparos se escucharon la noche de este lunes en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo de Venezuela, según dijeron distintos a testigos a EFE.

De momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el hecho.

En redes sociales circularon de inmediato videos en lo que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguraron a EFE que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

Versiones no confirmadas de usuarios de redes sociales daban cuenta de la posible presencia de drones en las inmediaciones de la sede presidencial.