Aprobación de Trump cae a su mínimo desde su regreso al poder, según encuesta

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

La aprobación del presidente estadounidense, Donald Trump, cayó a un 38%, siendo la más baja desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, con un creciente descontento por su gestión del caso Jeffrey Epstein y el alto costo de la vida, de acuerdo con una encuesta. De acuerdo con un sondeo, realizado del 14 al 17 de noviembre, por la firma Ipsos y la agencia Reuters, solo el 20 % de los estadounidenses está conforme con la Administración Trump, y de estos el 44 % son republicanos.

La encuesta indica que el 61% de las personas consultadas creen que el Gobierno del republicano no ha proporcionado toda la información sobre la muerte de Epstein y el 70 % considera que se está ocultado nombres de la lista de clientes del pederasta. Los resultados fueron revelados el mismo día que el Congreso decidió aprobar un proyecto que forzaría al Departamento de Justicia (DOJ) a publicar de forma íntegra los medios de investigación del caso Epstein. La semana pasada los demócratas de la Cámara Baja publicaron más de 20,000 archivos, entre ellos una serie de correos de Epstein donde hace alusión directa a Trump, asegurando que tenía conocimiento de sus crímenes y que incluso pasó "horas" con una de las víctimas, aumentado la presión sobre el presidente.