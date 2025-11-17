Trump asegura que "podría discutir con Maduro" porque "Venezuela quiere hablar"

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que "podría haber discusiones" con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, "porque Venezuela quiere hablar" en medio del creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe. "Podríamos tener discusiones con Maduro, y veremos cómo resulta eso. Ellos quisieran hablar", declaró el mandatario a la prensa desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida.

El presidente estadounidense no precisó la fecha de las conversaciones ni quién se encargaría de ellas, además de insistir en que es Venezuela quien "quisiera hablar", aunque él no sabe de qué se trata. "Yo hablo con cualquiera, veremos qué pasa", mencionó. Trump habló apenas momentos después del anuncio del Departamento de Estado de EE.UU. sobre designar, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo Gobierno afirma que es "un invento". El presidente estadounidense reconoció, cuestionado por la prensa, que esta designación "permite" que Washington ataque los activos de Maduro o infraestructura dentro de Venezuela, pero matizó que él no ha dicho que lo hará.