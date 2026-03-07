El triste cierre del caso de universitaria hondureña que fue deportada

Boston, Estados Unidos.

Un juez federal en Boston, Estados Unidos, decidió cerrar el caso legal presentado por una estudiante universitaria hondureña que fue deportada, luego de considerar que la joven perdió la base legal que permitía al tribunal continuar con el proceso. La estudiante Lucía López Belloza, de 20 años y alumna de primer año en Babson College, optó por no abordar el vuelo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) había organizado para traerla nuevamente al país el 27 de febrero.

Según explicó, tomó esa decisión después de que autoridades migratorias advirtieran que podrían intentar deportarla nuevamente al llegar. López Belloza llegó a Estados Unidos desde Honduras cuando tenía ocho años. Posteriormente se conoció que existía una orden final de deportación emitida cuando ella tenía 11 años, situación que, según la estudiante, desconocía. El caso se originó en noviembre pasado, cuando agentes de inmigración la detuvieron en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. La joven se dirigía a Texas para pasar el Día de Acción de Gracias con su familia. Su equipo legal presentó una demanda ante el juez federal Richard Stearns, solicitando revisar la legalidad de su detención. Sin embargo, el magistrado determinó que no tenía jurisdicción sobre el caso porque la estudiante ya había sido trasladada por autoridades migratorias a Texas cuando se presentó la acción judicial el 21 de noviembre.