EEUU pide a inmigrantes ilegales en el país que se "vayan a casa"

Nueva York, Estados Unidos.

El encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, conocido como el "zar de la frontera", pidió este sábado a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos que "se vayan a casa".

"Salga del país por su cuenta e intente regresar a través de un programa legal, porque de lo contrario tendremos que buscarlo, encontrarlo y deportarlo. Existen impedimentos legales que le impedirán regresar a este país. Así que haga lo correcto y váyase a casa. Es lo más humano que puede hacer", dijo Homan desde San Diego, cerca de la frontera con México.