EEUU se muestra "horrorizado" tras muerte bajo custodia de opositor en Nicaragua

Managua, Nicaragua

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que se encuentran "horrorizados" tras la muerte bajo custodia en Nicaragua del opositor Mauricio Alonso, que había sido detenido "injustamente" hace más de un mes por órdenes del Gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. "Horrorizados por la inhumanidad de la dictadura Murillo-Ortega. Las autoridades devolvieron el cuerpo sin vida de Mauricio Alonso, un defensor nicaragüense de la libertad religiosa, a su familia hoy", señaló a través de su cuenta en X esa oficina, adscrita al Departamento de Estado.

En el mensaje, las autoridades estadounidenses afirmaron que "la dictadura detuvo injustamente a Alonso y lo mantuvo incomunicado durante un mes, hasta su muerte". "Esta tragedia ocurrió bajo la mirada de Murillo-Ortega. Estados Unidos ni tolerará tal crueldad ni olvidará este crimen", concluyó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Este mensaje se suma al de diversas organizaciones de la oposición, que denunciaron la muerte de Alonso bajo custodia.

Denuncias de organizaciones opositoras

"Con profunda indignación denunciamos la muerte de Mauricio Alonso Petri mientras se encontraba en manos de la Policía Nacional de Nicaragua", señaló un comunicado de la agrupación opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos). Alonso, apunta ese comunicado, "estaba en condición de desaparecido desde que fue secuestrado el 18 de julio del corriente año, sin que, a la fecha, ni la policía ni ninguna autoridad de gobierno hayan dado información de su paradero ni de sus condiciones". La organización opositora había hecho también un llamado "urgente" a la comunidad internacional "a adoptar medidas políticas, diplomáticas y financieras firmes y efectivas para presionar al régimen a poner fin a las violaciones de derechos humanos".