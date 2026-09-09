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EE UU destruye cinco petroleros iraníes en respuesta a ataque contra buque de guerra

En respuesta a la ofensiva, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que los petroleros de Kuwait y Baréin serán “blanco de ataques”

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 10:20 -
  • Agencia EFE
EE UU destruye cinco petroleros iraníes en respuesta a ataque contra buque de guerra

Estados Unidos ha intensificado su presión contra Irán con la sanción de 36 entidades e individuos ligados al sector de la aviación. Archivo. EFE/STRINGER

Washington. Estados Unidos confirmó este martes la destrucción de cinco petroleros iraníes en respuesta a dos ataques con misiles balísticos lanzados por la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) contra un buque de guerra estadounidense durante los dos días anteriores.

Los ataques estadounidenses alcanzaron cinco buques petroleros vinculados a Irán cerca del estrecho de Ormuz, como parte de la respuesta de Washington a las acciones de la Guardia Revolucionaria iraní, según informó el Comando Central en su cuenta oficial de X.

Previamente, la agencia iraní Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), informó que uno de los petroleros fue atacado en Jarg, sin provocar heridos.

Por su parte, la radiotelevisión estatal IRIB reportó otra embarcación atacada en el puerto de Jask, algo más al sur del estrecho de Ormuz, también sin dejar ninguna víctima.

En respuesta a estos ataques, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que los petroleros de Kuwait y Baréin serán “blanco de ataques”, y pidió a las tripulaciones de los buques abandonar inmediatamente los puertos de ambos países, a los que acusó de ser cómplices de las acciones estadounidenses.

Irán responde a EE.UU. con ataques a portaviones y a embarcaciones en el estrecho de Ormuz

Mientras las tensiones se intensifican sobre el terreno, durante el sexto mes de guerra, Estados Unidos ha intensificado este martes su presión contra Irán con la sanción de 36 entidades e individuos ligados al sector de la aviación.

Las sanciones en este caso ponen el foco en 27 compañías aéreas que aún operan en Irán, en aquellos actores que brindan apoyo a Mahan Air, la principal aerolínea privada del país, y en canales financieros y de aprovisionamiento para el sector.

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