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Irán responde a EE.UU. con ataques a portaviones y a embarcaciones en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este sábado haber atacado seis embarcaciones en el estrecho de Ormuz y otras zonas, además de un portaaviones y un destructor de EE.UU.

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 18:59 -
  • Agencia EFE
Irán responde a EE.UU. con ataques a portaviones y a embarcaciones en el estrecho de Ormuz

Irán aseguró haber lanzado ataques con misiles contra un portaaviones estadounidenses, además de varias embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Teherán, Irán. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó que atacó este sábado a tres barcos petroleros en "rutas no autorizadas" en el estrecho de Ormuz y tres embarcaciones vinculadas a EE.UU. en "otras áreas", según informó la agencia iraní Fars.

El comunicado de la agencia Fars detalla que la Fuerza Aeroespacial iraní también atacó con misiles balísticos un portaaviones y un destructor de la Armada de Estados Unidos como respuesta a las agresiones del Ejército norteamericano a tres petroleros iraníes en la mañana del sábado.

Según la radiotelevisión estatal iraní IRIB, la Armada de la República Islámica advirtió a todos los buques en el golfo Pérsico o cerca del estrecho de Ormuz que "se abstengan de realizar cualquier movimiento sospechoso destinado a transitar por vías marítimas no autorizadas. De lo contrario, serán atacados".

Ataque de EE.UU.

El ataque del Ejército de Estados Unidos llegó luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas de la región, informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

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En un comunicado, el Centcom detalló que un portaaviones y un destructor lanzamisiles de Estados Unidos "lograron esquivar con éxito múltiples ataques iraníes" y ningún miembro del personal estadounidense resultó herido.

Horas después, el Ministerio de Exteriores iraní "condenó enérgicamente" las agresiones contra "mercantes iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán” y lo consideró una violación de la Carta de Naciones Unidas y un "crimen de guerra".

Los ataques estadounidenses de este sábado se producen después de que esta semana Washington lanzara los bombardeos más duros en más de un mes contra la República Islámica que causaron al menos 19 muertos, entre ellos cuatro en una boda, de acuerdo a las autoridades iraníes.

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Teherán respondió con bombardeos contra Kuwait, Jordania, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, según ellos, a bases militares estadounidenses.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra el 28 de febrero y lo ha convertido en principal medida de presión en el conflicto, ya que ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo, y donde exige que los buques que lo quieran cruzar obtengan su permiso.

Estados Unidos ha establecido un cerco a puertos y buques iraníes y en las últimas semanas ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Oriente Medio.

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