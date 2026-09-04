EEUU investiga un ataque mortal a una boda iraní y afirma que "nunca ataca a civiles"

Washington, Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó que su país realiza una investigación "exhaustiva" sobre el ataque estadounidense a una boda en Irán que causó la muerte a cuatro personas, entre ellas un niño, y aseguró que Washington "nunca ataca civiles" durante un combate. Vance se mostró "sumamente escéptico" con la manera en que los medios estatales iraníes han informado sobre los ataques, que Teherán califica como "crímenes de guerra" y donde resultaron heridas 68 personas, según las autoridades del país persa.

"Lo que puedo afirmar con total seguridad es que, a diferencia de la Guardia Revolucionaria iraní, Estados Unidos nunca ataca a civiles durante los combates. Jamás lo haremos. Nunca lo hemos hecho. Y, lamentablemente, es evidente que a veces ocurren incidentes", dijo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. El 'número dos' del presidente, Donald Trump insistió en que Estados Unidos no dispone "de información concluyente en un sentido u otro". "Estamos investigando el asunto porque, obviamente, nos importa. Queremos saber qué ha pasado y, si cometemos errores, y aquí radica una gran diferencia entre nosotros e Irán, nuestro Ejército aprende de ellos para tratar de mejorar. Por eso estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva", aclaró. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la noche del pasado martes, proyectiles estadounidenses alcanzaron una vivienda donde se celebraba una boda en el pueblo de Kuhestak de la sureña provincia de Hormozgan.