Trump dice tener munición ilimitada para la guerra con Irán y niega que se venda a aliados

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el país tiene "munición virtualmente ilimitada" de media y alta gama para continuar la guerra con Irán y afirmó que Washington se están quedando con la producción, aunque pronto reanudarán su venta a los aliados. "Para la escoria traicionera que se niega a informar con precisión sobre nuestra operación militar en Irán: tenemos cantidades virtualmente ilimitadas de munición de gama media y alta, mucho más de lo que podríamos usar para esta o para cualquier otra guerra", dijo en su red Truth Social.

Trump afirmó que están produciendo a "niveles nunca vistos" y acumulando la producción para eventuales contingencias. "Las estamos reservando para nosotros, para Estados Unidos, en vez de venderlas a otros, aunque las ventas a los aliados pronto comenzarán de nuevo", adelantó. El inquilino de la Casa Blanca acusó a la anterior Administración de Joe Biden de entregar a Ucrania "sin costo alguno" mucha más munición de la de utilizada en la actual guerra contra Irán. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Se entregaron gratuitamente a Ucrania y a la OTAN cientos de miles de millones de dólares que Europa habría pagado, si se le hubiera pedido, pero vamos a reclamar ese dinero, aunque sea con cierto retraso", añadió. En una publicación anterior en su cuenta de Truth Social, Trump dijo que "las personas y los medios de comunicación que insisten machaconamente" en que Estados Unidos no tiene municiones. "¡Están totalmente equivocados!", añadió.