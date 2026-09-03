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Trump dice tener munición ilimitada para la guerra con Irán y niega que se venda a aliados

Trump afirmó que están produciendo a "niveles nunca vistos" y acumulando la producción para eventuales contingencias

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 10:36 -
  • Agencia EFE
Trump dice tener munición ilimitada para la guerra con Irán y niega que se venda a aliados

Fotografía de archivo de Donald Trump, presidente estadounidense.

Fotografía: EFE

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el país tiene "munición virtualmente ilimitada" de media y alta gama para continuar la guerra con Irán y afirmó que Washington se están quedando con la producción, aunque pronto reanudarán su venta a los aliados.

"Para la escoria traicionera que se niega a informar con precisión sobre nuestra operación militar en Irán: tenemos cantidades virtualmente ilimitadas de munición de gama media y alta, mucho más de lo que podríamos usar para esta o para cualquier otra guerra", dijo en su red Truth Social.

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Trump afirmó que están produciendo a "niveles nunca vistos" y acumulando la producción para eventuales contingencias.

"Las estamos reservando para nosotros, para Estados Unidos, en vez de venderlas a otros, aunque las ventas a los aliados pronto comenzarán de nuevo", adelantó.

El inquilino de la Casa Blanca acusó a la anterior Administración de Joe Biden de entregar a Ucrania "sin costo alguno" mucha más munición de la de utilizada en la actual guerra contra Irán.

"Se entregaron gratuitamente a Ucrania y a la OTAN cientos de miles de millones de dólares que Europa habría pagado, si se le hubiera pedido, pero vamos a reclamar ese dinero, aunque sea con cierto retraso", añadió.

En una publicación anterior en su cuenta de Truth Social, Trump dijo que "las personas y los medios de comunicación que insisten machaconamente" en que Estados Unidos no tiene municiones. "¡Están totalmente equivocados!", añadió.

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"Están, en realidad, cometiendo traición. Lo hacen porque prefieren ver a Estados Unidos perder una guerra que estamos ganando fácilmente antes que verme ganar a mí", declaró.

La guerra entre Irán y Estados Unidos se ha intensificado estos días, recién cumplidos los seis meses del conflicto, con los ataques estadounidenses más duros en más de un mes contra cinco provincias iraníes que causaron casi una veintena de muertos.

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Agencia EFE
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