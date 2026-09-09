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Joven hispano muere ahogado en el lago Keystone de Oklahoma

Christian Becerra Ledezma ingresó al agua para refrescarse, pero no logró salir a la superficie. Su cuerpo fue encontrado horas después a nueve pies de profundidad

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 08:35 -
  • Redacción La Prensa
Joven hispano muere ahogado en el lago Keystone de Oklahoma

El joven era originario de Zacatecas, México. Su cuerpo fue encontrado cuatro horas después de que se reportara el incidente en el lago Keystone.

Oklahoma, Estados Unidos.– Lo que parecía ser una tarde de descanso y diversión terminó en tragedia para una familia de Tulsa, luego de que un joven hispano de 24 años muriera ahogado en el Lago Keystone.

La víctima fue identificada como Christian Becerra-Ledezma, residente de Tulsa, quien perdió la vida la tarde del pasado domingo 6 de septiembre tras ingresar al agua para refrescarse.

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De acuerdo con los reportes preliminares, el joven había estado utilizando un vehículo todoterreno antes de dirigirse hacia el lago. Posteriormente decidió ingresar al agua, pero lo hizo sin utilizar un chaleco salvavidas.

Según la información, Becerra Ledezma avanzó hacia una zona profunda del lago y, en determinado momento, dejó de ser visible. Pese a los esfuerzos por localizarlo, no volvió a salir a la superficie.

La emergencia fue reportada aproximadamente a las 4:30 de la tarde, lo que dio paso a un operativo de búsqueda en el que participaron equipos especializados para localizar al joven.

Durante varias horas, los cuerpos de emergencia realizaron labores de rastreo tanto en el agua como en los alrededores del lugar, mientras familiares y allegados esperaban noticias sobre su paradero.

Finalmente, alrededor de las 7:15 de la noche, los buzos localizaron el cuerpo de Christian Becerra Ledezma a una profundidad aproximada de nueve pies, confirmándose posteriormente su fallecimiento.

La Patrulla de Caminos de Oklahoma (OHP) quedó a cargo de las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrió el incidente y determinar las circunstancias que llevaron a la muerte del joven.

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