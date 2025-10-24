EEUU afirma que atacó otra lancha en el Caribe presuntamente operada por el Tren de Aragua

Washington, Estados Unidos.

El Ejército estadounidense hundió otra lancha en aguas del mar Caribe que, según afirma, era operada por el "Tren de Aragua", en un ataque en el que habrían muerto seis personas a las que calificó de "narcoterroristas", informó este viernes el secretario de Guerra, Pete Hegseth. "Durante la noche, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por el Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (DTO), que traficaba narcóticos en el mar Caribe", anunció Hegseth en X.

El jefe del Pentágono añadió que en la embarcación viajaban seis hombres, a los que calificó de "narcoterroristas", que murieron tras el ataque, que, según dijo, se "llevó a cabo en aguas internacionales".

Pruebas

El secretario de Guerra afirmó que los equipos de inteligencia de EE. UU. sabían que "la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba drogas". Sin embargo, el Pentágono no ha presentado pruebas que respalden ese supuesto traslado de drogas ni las presuntas vinculaciones criminales de los tripulantes. "Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda. De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te perseguiremos y te eliminaremos", amenazó.