EEUU afirma que atacó otra lancha en el Caribe presuntamente operada por el Tren de Aragua

El jefe del Pentágono añadió que en la embarcación viajaban seis hombres y que perdieron la vida tras el ataque

  • 24 de octubre de 2025 a las 09:05 -
  • Agencia EFE
Captura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de la red social X @SecWar del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que muestra un ataque contra una embarcación en aguas del mar Caribe.

EFE
Washington, Estados Unidos.

El Ejército estadounidense hundió otra lancha en aguas del mar Caribe que, según afirma, era operada por el "Tren de Aragua", en un ataque en el que habrían muerto seis personas a las que calificó de "narcoterroristas", informó este viernes el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

"Durante la noche, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por el Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (DTO), que traficaba narcóticos en el mar Caribe", anunció Hegseth en X.

EEUU defiende la legalidad del ataque contra narcolancha

El jefe del Pentágono añadió que en la embarcación viajaban seis hombres, a los que calificó de "narcoterroristas", que murieron tras el ataque, que, según dijo, se "llevó a cabo en aguas internacionales".

Pruebas

El secretario de Guerra afirmó que los equipos de inteligencia de EE. UU. sabían que “la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba drogas”. Sin embargo, el Pentágono no ha presentado pruebas que respalden ese supuesto traslado de drogas ni las presuntas vinculaciones criminales de los tripulantes.

"Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda. De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te perseguiremos y te eliminaremos", amenazó.

Petro califica como "asesinato" el ataque de EEUU contra embarcación en el Caribe

Hegseth señaló que este es el “primer ataque nocturno” realizado por las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, desde que Trump ordenó iniciar la campaña militar para frenar el supuesto flujo de drogas hacia EE. UU., ya se han reportado alrededor de una decena de operaciones en el Caribe y en el Pacífico.

El presidente de Estados Unidos ordenó el despliegue de navíos y aeronaves militares en las costas del Caribe, con el objetivo declarado de frenar el narcotráfico. La medida ha incrementado la tensión con sus homólogos de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, a quienes Trump acusa de liderar “redes de narcotráfico” desde sus países, algo que ambos niegan.

