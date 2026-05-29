EE.UU. e Irán continúan negociando acuerdo sin saber "cuándo o si se firmará"

Washington, Estados Unidos.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan sin saber "cuándo -o si- se firmará" el memorando de entendimiento que anunció este jueves Washington, y negó posteriormente Irán, afirmó el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien dijo sentirse "optimista". Vance aseguró que, pese a los ataques intermitentes en Oriente Medio, el "alto el fuego se mantiene" mientras consensúan un texto común que ponga fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán y permita reabrir el estrecho de Ormuz.

El mandatario confirmó avances significativos en las negociaciones pero reconoció dos escollos para alcanzar el acuerdo relativo a las reservas de uranio enriquecido y "la cuestión del enriquecimiento propiamente dicho". El objetivo es preparar el terreno para una "negociación exitosa", pese a los detalles que quedarán para un futuro porque "requerirán un poco de tiempo", declaró Vance a un grupo de periodistas, cuando regresaba de una ceremonia de graduación de la fuerza aérea en Colorado, y reconoció que ambos países siguen intercambiando propuestas. "Estamos llegando a un punto en el que, potencialmente, podríamos sentarnos a la mesa y zanjar estas cuestiones; sin embargo, eso exige que logremos avanzar un poco más. No puedo garantizar que lleguemos a ese punto, pero, tal como están las cosas ahora mismo, me siento bastante optimista al respecto", declaró.