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EE.UU. e Irán continúan negociando acuerdo sin saber "cuándo o si se firmará"

El objetivo es preparar el terreno para una "negociación exitosa", pese a los detalles que quedarán para un futuro porque "requerirán un poco de tiempo", declaró el vicepresidente Vance

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 09:30 -
  • Agencia EFE
EE.UU. e Irán continúan negociando acuerdo sin saber cuándo o si se firmará

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, en una fotografía de archivo.

Fotografía: EFE
Washington, Estados Unidos.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan sin saber "cuándo -o si- se firmará" el memorando de entendimiento que anunció este jueves Washington, y negó posteriormente Irán, afirmó el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien dijo sentirse "optimista".

Vance aseguró que, pese a los ataques intermitentes en Oriente Medio, el "alto el fuego se mantiene" mientras consensúan un texto común que ponga fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán y permita reabrir el estrecho de Ormuz.

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El mandatario confirmó avances significativos en las negociaciones pero reconoció dos escollos para alcanzar el acuerdo relativo a las reservas de uranio enriquecido y "la cuestión del enriquecimiento propiamente dicho".

El objetivo es preparar el terreno para una "negociación exitosa", pese a los detalles que quedarán para un futuro porque "requerirán un poco de tiempo", declaró Vance a un grupo de periodistas, cuando regresaba de una ceremonia de graduación de la fuerza aérea en Colorado, y reconoció que ambos países siguen intercambiando propuestas.

"Estamos llegando a un punto en el que, potencialmente, podríamos sentarnos a la mesa y zanjar estas cuestiones; sin embargo, eso exige que logremos avanzar un poco más. No puedo garantizar que lleguemos a ese punto, pero, tal como están las cosas ahora mismo, me siento bastante optimista al respecto", declaró.

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Washington dijo hoy haber alcanzado un acuerdo con Irán a la espera de la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump, anuncio que más tarde negó Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió tras el anuncio de un preacuerdo que Trump no aceptaría "un mal" pacto al dejar claras "las líneas rojas" que incluyen entregar el uranio altamente enriquecido, no desarrollar el arma nuclear y permitir el libre tránsito en el estrecho de Ormuz.

El vicepresidente remarcó la importancia de la verificación ante un eventual memorando "para garantizar el cumplimiento del acuerdo por parte de Irán".

"De tener éxito, el pacto tendría un impacto significativo en las capacidades militares y nucleares de Irán, lo cual beneficiaría a los Estados Unidos", predijo sobre las negociaciones que siguen en curso.

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