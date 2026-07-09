EE.UU. busca aumentar la asistencia a proyectos de desarrollo económico en Latinoamérica

Washington, Estados Unidos.

Washington busca aumentar su apoyo a proyectos de desarrollo económico en Latinoamérica como parte de una renovada estrategia de cooperación ligada a intereses de seguridad nacional, dijo este jueves a EFE el subdirector de la Agencia de Comercio y Desarrollo de EE.UU. (USTDA, en inglés), Thomas Hardy. "Creo que el programa de USTDA en América Latina va a crecer de forma significativa. Ha sido lento durante muchos años. He reorganizado el equipo, incorporado más personal y reforzado nuestra presencia, dejando muy clara la importancia del hemisferio occidental", explicó Hardy, también director de Operaciones de la entidad.

El funcionario, que lideró la agencia durante el primer mandato del presidente, Donald Trump (2017-2021), afirmó ver una implicación "mucho más estrecha" de los Gobiernos y del sector privado de países latinoamericanos que ahora buscan formas de trabajar más de cerca con Washington. Todo esto en medio de cambios de liderazgo en varios países de la región que se han movido hacia la derecha y han expresado su deseo de fortalecer sus lazos con la Administración de Trump. "La USTDA es un organismo de asistencia exterior con un propósito definido. Nuestro objetivo es claro: apoyar el desarrollo económico de nuestros países socios en todo el mundo, pero haciéndolo de manera que también se promuevan los intereses de EE.UU", detalló Hardy durante una sesión informativa con medios. Especificó que esta política de "Estados Unidos primero", impulsada por el Gobierno republicano, puede "abarcar desde objetivos estratégicos de seguridad nacional hasta, como indica el nombre de la agencia, intereses comerciales" que sirvan de alternativa a la influencia de China y Rusia.