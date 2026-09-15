Matan a balazos a médico y a conductor de ambulancia

Guayaquil. Un médico y el conductor de una ambulancia en la que ambos se movilizaban fueron asesinados a tiros en una vía de la provincia costera de Manabí, una de las más afectadas por el crimen organizado en Ecuador, informó este martes el Ministerio de Salud.

De acuerdo con páginas locales, las víctimas son el médico Jandri Alexander Calderón Cedeño y el conductor Sigifredo Nolger Zambrano Aveiga.

La cartera de Salud condenó el ataque perpetrado la noche del lunes, y expresó su profundo pesar y solidaridad con sus familiares y compañeros.

Luis Gallardo, jefe policial de la zona, explicó que el médico y el conductor llevaron a una persona en la ambulancia desde el centro de salud del municipio de Jama hasta el hospital de la ciudad de Bahía de Caráquez, ambos en Manabí, y que fueron interceptados y atacados a tiros a su regreso a la primera localidad.

El ministerio agregó que brindará toda la información y colaboración requeridas para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Además, que coordinará con las instituciones responsables las acciones de protección para el personal sanitario y operativo que cumple sus funciones en territorio.

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Manabí es una de las provincias más golpeadas por la violencia vinculada al crimen organizado, al ser un territorio clave en la ruta que usan los grupos criminales para sacar cocaína en lanchas rápidas que van hacia Norteamérica.