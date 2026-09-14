Prisión preventiva para una mujer a la que vinculan con feminicidio de su hija

Quito, Ecuador. Un juez de Ecuador ordenó el ingreso en prisión preventiva para una mujer de 21 años vinculada como presunta coautora del feminicidio de su hija de 3 años, quien murió tras sufrir múltiples golpes, según informó este lunes la Fiscalía.

En esta causa también está procesada su pareja, el padrastro de la víctima y agente de control municipal de la ciudad andina de Latacunga, ubicada en la provincia de Cotopaxi. El hombre permanece en prisión preventiva desde el pasado 6 de agosto, un día después de que la menor falleciera.

Durante una audiencia, la Fiscalía presentó 35 elementos como la declaración de los agentes que intervinieron en el caso, el acta de levantamiento del cadáver y la ampliación de la autopsia, que determinó que se trató de una muerte violenta.