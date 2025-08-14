Dron de EEUU sobrevoló México a petición de su Gobierno, dice Sheinbaum

Ciudad de México.

El sobrevuelo de un dron estadounidense ocurrido el miércoles en el central Estado de México, fue solicitado por el gobierno de este país, ya que no se cuenta con el equipo específico que era requerido, según dijo este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que dicho equipo pertenece a Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por su siglas en inglés), el cual se usó para una investigación especial “relacionada con la delincuencia organizada”.

“Se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México”, apuntó la gobernante mexicana.

El miércoles, medios locales informaron que un dron estadounidense fue captado en la plataforma Flightradar sobrevolando el espacio aéreo de Valle de Bravo, en el Estado de México.

Usuarios de redes sociales publicaron imágenes en donde se podía apreciar el recorrido de la aeronave no tripulada modelo MQ-9B SkyGuardian del constructor General Atomics.