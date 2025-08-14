Trump deja en suspenso asistencia de Zelenski a cumbre con Putin en Alaska

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, podría sumarse a la cumbre de Alaska si la reunión del viernes con el líder ruso, Vladímir Putin, en ese lugar transcurre satisfactoriamente.

"No sé dónde tendremos la segunda reunión, pero tenemos una idea de tres lugares diferentes, e incluiremos la posibilidad, porque sería mucho más fácil, de quedarnos en Alaska", dijo Trump en una entrevista con la cadena de radio Fox News.

El mandatario republicano insistió en que una cumbre trilateral, que incluiría a Zelenski, solo se producirá si la reunión con Putin va bien.

Trump ya reveló el miércoles que su deseo es que el encuentro de los tres se produzca casi inmediatamente después del cara a cara que el estadounidense tendrá con el jefe del Kremlin en Anchorage (Alaska).

En la entrevista con Fox News, explicó que todavía no ha hablado con el líder ucraniano sobre esa posible segunda reunión porque puede que no se produzca.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Aseguró que si el encuentro con Putin da buenos resultados, llamará inmediatamente a Zelenski y a los líderes europeos, pero si esta no va bien, no llamará "a nadie".

Insistió, sin embargo, en que su objetivo es que haya un encuentro con Putin y Zelenski a la vez porque, dijo, son estos quienes deben negociar el acuerdo de paz en Ucrania.

"Sería conveniente que tuviéramos una buena reunión, porque voy a dejar que negocien su acuerdo. Yo no voy a negociar el acuerdo, voy a dejar que negocien ese acuerdo", expresó.