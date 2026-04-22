Así decidió Trump extender el alto el fuego con Irán

Washington, Estados Unidos

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, esperaba este martes, con las maletas hechas, la luz verde para viajar a Islamabad con el objetivo de iniciar una nueva ronda de conversaciones de paz con Irán, cuando fue convocado de urgencia a la Casa Blanca. El alto el fuego temporal estaba a punto de expirar y el presidente estadounidense, Donald Trump, reunió a su cúpula de seguridad para evaluar los próximos pasos. Días antes, Washington había hecho llegar a la República Islámica, a través de mediadores paquistaníes, una serie de condiciones que esperaba que Teherán aceptara antes del viaje de Vance. Sin embargo, la respuesta fue el silencio y el Gobierno iraní ni siquiera confirmó públicamente su participación en la segunda ronda de negociaciones.

Una tregua para ganar tiempo

Corría el tiempo, y pese a que el propio Trump había asegurado ese mismo martes por la mañana que no contemplaba extender la tregua y amenazó con reanudar los bombardeos, el mandatario anunció finalmente por la tarde, hora de Washington, una prórroga. Trump tomó la decisión tras reunirse con Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Defensa, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, y el director de la CIA, John Ratcliffe.

También permanecieron en Washington los enviados especiales que debían acompañar a Vance a Islamabad, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente. Trump justificó su decisión por una petición que le hizo Pakistán, en concreto el jefe del Estado Mayor, el mariscal Asim Munir, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, con quienes mantiene una buena relación. Según Trump, la tregua se mantendrá hasta que el Gobierno iraní, al que considera "gravemente dividido", presente una propuesta unificada de acuerdo.

Estados Unidos ve "dividido" el liderazgo iraní