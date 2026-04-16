Díaz-Canel advierte que la "agresión militar" de EEUU a Cuba es una posibilidad

La Habana, Cuba.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que la isla vive un momento "absolutamente desafiante" y que entre las "serias amenazas" que se ciernen sobre el país se incluye la "agresión militar" de Estados Unidos. Díaz-Canel hizo estas declaraciones al intervenir en el acto conmemorativo por el aniversario de la declaración del carácter socialista de la revolución cubana, que cumple 65 años en un momento de especial tensión con Estados Unidos.

El diario estadounidense USA Today publicó la víspera que el Pentágono estaría intensificando sus planes de intervención militar en Cuba a la espera de órdenes directas del presidente de EE.UU., Donald Trump, para actuar. En este contexto, Díaz-Canel instó a los cubanos a "estar listos" para combatir ante una invasión y prepararse para la guerra. "No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla", aseguró. Recalcó en este sentido que la isla es "un Estado amenazado que no se rinde, que resiste, crea", frente a quienes hablan de que la isla es un "Estado fallido". Cuba es "un Estado, no lo duden, que vencerá", agregó Díaz-Canel. El presidente denunció "la agresión multidimensional" de Estados Unidos contra la isla, y recordó especialmente la frustrada invasión por parte de exiliados cubanos (pero con respaldo estadounidense) de Bahía de Cochinos de 1961, de la que este viernes se cumplen 65 años.