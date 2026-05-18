Desmantelan una red de lavado de dinero y decomisan autos de lujo en Costa Rica

Costa Rica.

Las autoridades de Costa Rica desmantelaron este lunes un grupo sospechoso de lavado de dinero, en un operativo que abarcó 17 allanamientos en los que se detuvo a ocho personas y se decomisaron vehículos de alta gama, una casa de lujo con cine propio y una cadena de gimnasios.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, Michael Soto, informó que entre los sospechosos estaría el supuesto cabecilla de este grupo, supuestamente relacionado a dos casos de narcotráfico en el país.

En total, se decomisó dos camiones y 20 vehículos, muchos de estos de alta gama de marcas como Lamborghini, Mercedez Benz, Ferrari y Chevrolet, valorados en al menos 2,7 millones de dólares, así como 29 propiedades valoradas en 7 millones de dólares, entre estas una mansión de 3 millones de dólares que contaba hasta con una sala de cine.