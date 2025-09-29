  1. Inicio
  2. · Mundo

Demandan a Trump para frenar el envío de la Guardia Nacional a Portland

Trump ordenó el despliegue de tropas en Portland para frenar la violencia en esa ciudad.

  • 29 de septiembre de 2025 a las 11:31 -
  • Agencia EFE
Demandan a Trump para frenar el envío de la Guardia Nacional a Portland

Portland será el tercer despliegue de la Guardia Nacional que ordena Trump, tras Los Ángeles y Washington DC.

 EFE/Archivo
Washington, Estados Unidos.

El estado de Oregon presentó una demanda contra el Gobierno de Donald Trump para evitar el despliegue de la Guardia Nacional en su territorio.

En el documento judicial, presentado el domingo en la tarde en una corte federal, el estado y la ciudad de Portland acusaron al Gobierno republicano de estar abusando del poder ejecutivo de manera inconstitucional.

"Lejos de promover la seguridad pública, las acciones provocadoras y arbitrarias" de la Administración Trump "amenazan con socavarla al incitar la indignación pública", señaló el recurso.

Cientos de miembros de la Guardia Nacional de Oregon ya fueron convocados para desempeñar funciones federales, según indicó el domingo el fiscal general del estado, Dan Rayfield, en su cuenta de la plataforma X.

"El secretario de Defensa envió un memorando a la gobernadora Tina Kotek autorizando a 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón a desempeñar funciones federales durante 60 días", indicó Rayfield, quien criticó la decisión del Pentágono.

"Las comunidades de Oregon son estables, y nuestras autoridades locales han sido claras: tenemos la capacidad de manejar la seguridad pública sin interferencia federal”, agregó.

Trump anunció este sábado su intención de desplegar militares en Portland, la ciudad más poblada del estado norteño.

Trump anuncia el despliegue de las tropas en Portland por protestas "anti ICE"

De concretarse, se convertiría en el tercer despliegue de las tropas que ordena el mandatario, tras Los Ángeles (California), Washington DC y Memphis (Tennessee), aumentando la presencia de militares y fuerzas de agencias federales en ciudades demócratas.

El mandatario ha tomado esta decisión después de varias jornadas de protestas frente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) que se han ido sucediendo en respuesta a algunas decisiones del republicano, como la de designar al movimiento Antifa como grupo terrorista. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias