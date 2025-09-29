Demandan a Trump para frenar el envío de la Guardia Nacional a Portland

Washington, Estados Unidos.

El estado de Oregon presentó una demanda contra el Gobierno de Donald Trump para evitar el despliegue de la Guardia Nacional en su territorio.

En el documento judicial, presentado el domingo en la tarde en una corte federal, el estado y la ciudad de Portland acusaron al Gobierno republicano de estar abusando del poder ejecutivo de manera inconstitucional.

"Lejos de promover la seguridad pública, las acciones provocadoras y arbitrarias" de la Administración Trump "amenazan con socavarla al incitar la indignación pública", señaló el recurso.

Cientos de miembros de la Guardia Nacional de Oregon ya fueron convocados para desempeñar funciones federales, según indicó el domingo el fiscal general del estado, Dan Rayfield, en su cuenta de la plataforma X.

"El secretario de Defensa envió un memorando a la gobernadora Tina Kotek autorizando a 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón a desempeñar funciones federales durante 60 días", indicó Rayfield, quien criticó la decisión del Pentágono.

"Las comunidades de Oregon son estables, y nuestras autoridades locales han sido claras: tenemos la capacidad de manejar la seguridad pública sin interferencia federal”, agregó.

Trump anunció este sábado su intención de desplegar militares en Portland, la ciudad más poblada del estado norteño.