Daniel Ortega tilda de "desquiciado mental" a Donald Trump

Managua, Nicaragua.

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tildó este lunes de "desquiciado mental" al mandatario estadounidense, Donald Trump, contra quien cargó por sancionar a sus hijos, por "secuestrar" al exjefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, y amenazar "con desbaratar" a Cuba a través de una operación militar. En un acto oficial en ocasión del Día Nacional de la Paz, Ortega demandó a Trump, a quien no mencionó por su nombre, de terminar "de una vez por todas con las políticas terroristas que aplica en el mundo" y demuestre que es un hombre de paz.

"Hasta el Nobel de la Paz estuvo peleando, pero no se lo dieron (...) Es un problema, diríamos, de desquiciamiento mental. Como decimos aquí: no está en sus cincos sentidos", lanzó el gobernante sandinista, de 80 años y en el poder desde 2007. "Y el presidente de una potencia que no está en sus cinco sentidos va a acabar con su pueblo, y está acabando con la paz y la estabilidad del mundo", continuó Ortega. El mandatario nicaragüense demandó a Trump poner fin a la guerra en Irán, "al bloqueo contra Cuba, a las sanciones contra Venezuela y regrese al presidente Nicolás Maduro a su país". En su discurso, ofrecido en un acto celebrado en la Avenida de Bolívar a Chávez, en Managua, Ortega dijo estar convencido de que en EE.UU. no hay democracia.