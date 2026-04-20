Irán asegura que no aceptará acuerdos "bajo la sombra de la amenaza"

Teherán, Irán.

Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, que lidera la delegación de Teherán en las conversaciones con Estados Unidos, advirtió la madrugada del martes que su país no acepta "negociaciones bajo la sombra de la amenaza", ante la posibilidad de nuevas reuniones en Pakistán con Washington.

Qalibaf volvió a denunciar violaciones del alto el fuego actual por parte de Estados Unidos y su cerco naval a los puertos iraníes, además de asegurar que Irán está preparando nuevas estrategias de cara a reanudar la confrontación bélica.

"Al imponer un bloqueo y violar el alto el fuego, Trump quiere convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición y justificar nuevas hostilidades a su antojo", escribió el líder negociador iraní en un mensaje en X.