Congresista musulmana de EEUU es expulsada de un comité por antisemitismo

La legisladora demócrata Ilhan Omar fue expulsada este jueves del comité de Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense por declaraciones antisemitas que según los republicanos ponen en riesgo la seguridad del país.

La Cámara Baja, controlada por los conservadores, decidió su expulsión por 218 votos a favor y 211 en contra.

“Soy musulmana e inmigrante. Curiosamente, de África. ¿Alguien se sorprende de que esté en el punto de mira, de que se me considere indigna para hablar sobre política exterior estadounidense? Mi liderazgo y mi voz no disminuirán si no estoy en este comité durante un mandato. (...) Estoy aquí para quedarme y para abogar por un mundo mucho mejor”, señaló la congresista antes del escrutinio.

Omar, de 40 años y representante de Minnesota, se convirtió en noviembre de 2016 en la primera persona de origen somalí y en la primera mujer de confesión musulmana en lograr un escaño en la Cámara Baja estadounidense.