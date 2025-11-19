  1. Inicio
  2. · Mundo

Condiciones invernales se adelantan en EEUU hasta con caída de nieve

Las condiciones invernales se han adelantado en Estados Unidos; se esperan fuertes nevadas desde este miércoles hasta el jueves por la noche.

  • 19 de noviembre de 2025 a las 14:06 -
  • Agencia EFE
Condiciones invernales se adelantan en EEUU hasta con caída de nieve

Personas se protegen de la ola de frío en Nueva York (Estados Unidos). Imagen de archivo. EFE
Los Ángeles

Las condiciones invernales se han cernido en gran parte de Estados Unidos, incluyendo a Hawái, donde se registró la caída de nieve fresca en la Isla Grande, lo que supone la primera nevada del año en un estado que se caracteriza por su clima tropical.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) registró caída de más de 10 centímetros (4 pulgadas) de nieve en las altas cumbres volcánicas del Mauna Loa y Mauna Kea en la Isla Grande.

El tiempo invernal llegó temprano al conjunto de islas desde mediados de octubre, cuando se emitió una advertencia de bajas temperaturas.

El NWS emitió una alerta sobre las precipitaciones heladas y la nieve que provocan condiciones resbaladizas y visibilidad reducida para personas que viajen a esas zonas.

Las condiciones invernales se han adelantado en Estados Unidos; se esperan fuertes nevadas desde este miércoles hasta el jueves por la noche, y en algunos casos hasta el viernes, que podrían dejar hasta 60 centímetros de nieve en ciertas áreas, según las autoridades meteorológicas.

La NWS pronostica una acumulación de nieve de entre 40 y 60 centímetros este miércoles en las cordilleras de Sheep Range y Spring Mountains en Nevada.

En las altas montañas de Colorado y Nuevo México también se esperan hasta 20 centímetros de nieve para el jueves en áreas por encima de los 3.000 metros de altura.

Las zonas montañosas cercanas a Los Ángeles también se han pintado de blanco el fin de semana tras la llegada de un río atmosférico, que dejó una cantidad récord de lluvia que no se presentaba en el área desde 1985.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias