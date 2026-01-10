  1. Inicio
"Free Maduro" y "Bring them back!" exigen los chavistas en Caracas

El chavismo ha convocado diariamente a protestas de mujeres, de las comunas, entre otras, para exigir la liberación del mandatario

  • Actualizado: 10 de enero de 2026 a las 08:50 -
  • Agencia EFE
Free Maduro y Bring them back! exigen los chavistas en Caracas

Personas participan en una manifestación el viernes, en Caracas (Venezuela).

 Fotografía: Boris Vergara / EFE
Caracas, Venezuela.

Miles de chavistas regresaron este viernes a las calles de Caracas para exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados el pasado sábado por fuerzas estadounidenses durante el ataque militar en el país suramericano.

Los manifestantes portaban banderas y pancartas con mensajes de apoyo al mandatario y su esposa, como "Free Maduro" (Maduro libre) y "Bring them back!" (¡Regrésenlos!).

“Sacaron a Maduro, pero el régimen sigue”: desconcierto entre venezolanos en Honduras

La concentración inició en el Paseo de la Resistencia Indígena, en la zona de Plaza Venezuela, y discurrió a lo largo de unos tres kilómetros hasta el Palacio Federal Legislativo, la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Manifestantes sostienen carteles en una manifestación este viernes, en Caracas (Venezuela).

Manifestantes sostienen carteles en una manifestación este viernes, en Caracas (Venezuela).

(Fotografía: Boris Vergara / EFE)

Movimientos sociales, la juventud del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), colectivos de pescadores y agricultores, así como funcionarios de ministerios y otras organizaciones políticas, como Tupamaros y Patria Para Todos (PPT), participaron en la movilización.

El chavismo ha convocado diariamente a protestas de mujeres, de las comunas, entre otras, para exigir la liberación del mandatario y también expresar su respaldo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Personas participan en una manifestación este viernes, en Caracas (Venezuela).

Personas participan en una manifestación este viernes, en Caracas (Venezuela).

(Fotografía: Boris Vergara / EFE)

En simultáneo a la manifestación, el Gobierno de Venezuela anunció el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con EE.UU., orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países".

También confirmó la llegada de una delegación "de funcionarios diplomáticos" del Departamento de Estado de EE.UU. al país suramericano, al tiempo que informó de que Caracas enviará una delegación a Washington, según un comunicado publicado en Telegram por el canciller, Yván Gil.

