Chavismo marcha para conmemorar los 37 años del 'Caracazo'

Los manifestantes, además, clamaron nuevamente por la liberación de Maduro y Flores, quienes fueron capturados por tropas estadounidenses el pasado 3 de enero durante un ataque a Caracas

  • Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 16:15 -
  • Agencia EFE
Chavismo marcha para conmemorar los 37 años del 'Caracazo'

Personas se manifiestan durante una marcha este viernes en Caracas (Venezuela).

Foto: Agencia Efe
Caracas, Venezuela

Miles de chavistas marcharon este viernes en el este de Caracas para conmemorar los 37 años del estallido social conocido como 'Caracazo' y exigir a Estados Unidos, una vez más, la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Nueva York.

Los simpatizantes del Gobierno venezolano recorrieron las calles de la parroquia caraqueña de Petare, donde fallecieron personas como consecuencia de los disturbios que estallaron el 27 de febrero de 1989 en respuesta a las medidas económicas adoptadas por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez.

NYT: Maduro estaba convencido que Trump no ordenaría el ataque a Venezuela

La gente protestaba "contra las medidas del paquetazo neoliberal" tomadas para "sacrificar al pueblo y beneficiar a los grandes capitales, a los grandes ricos que en este caso ostentaban el poder", dijo el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, que encabezaba la marcha para conmemorar la rebelión civil.

Para el funcionario, eso cambió con la llegada al poder del hoy fallecido presidente Hugo Chávez, en 1999, y la de su sucesor, Maduro, en 2013.

Maduro "estableció dinámicas inmediatas para proteger al pueblo", indicó.

Los manifestantes, además, clamaron nuevamente por la liberación de Maduro y Flores, quienes fueron capturados por tropas estadounidenses el pasado 3 de enero durante un ataque a Caracas y tres estados cercanos a la capital.

Parlamento de Venezuela dice que 179 personas han salido de cárceles tras Ley de Amnistía

"Exhortó a la ciudadanía que se una a la rebelión, a apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestra combatiente Cilia Flores para que vuelvan a Venezuela", dijo a EFE Venus Chirinos desde la manifestación en la que varios simpatizantes tenían fotos de la pareja presidencial.

El 27 de febrero de 1989, las protestas de miles de ciudadanos en Caracas y otras zonas cercanas por el aumento de la gasolina y de las tarifas del transporte público desembocaron en el mayor estallido social de Venezuela, donde, siete lustros después, no hay nadie preso por las 276 muertes registradas entonces.

