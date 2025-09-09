La Casa Blanca comparte imagen de un Labubu inspirado en migrante deportado

Washington, Estados Unidos.

La Casa Blanca compartió la imagen de un Labubu, muñecos chinos con popularidad mundial, inspirado en un migrante guatemalteco deportado, mientras la Administración de Donald Trump eleva el uso de ilustraciones en redes sociales para su campaña de deportaciones.

La cuenta oficial de la Casa Blanca en X e Instagram compartió una imagen con el título 'Deported Edition Labubu' (Labubu de edición deportada), con la ilustración de un guatemalteco esposado y la leyenda 'depredador sexual arrestado por ICE' (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

"WTF. Tal vez los Labubus son demoníacos", dice el mensaje sobre la ilustración.

La imagen corresponde a Cristian Soto Galeano, un ciudadano de Guatemala con enanismo detenido el lunes por ICE en Nueva Orleans que estuvo sentenciado a dos años de prisión por "comportamiento indecente" con una persona menor de edad, según expuso la Casa Blanca en un mensaje posterior.