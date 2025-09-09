Maduro decreta el inicio de la Navidad en Venezuela a partir del 1 de octubre

Caracas, Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el adelanto de las fiestas navideñas en el país, que, dijo, darán inicio por "decreto" el próximo 1 de octubre, en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, próximas al país suramericano. "Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar (que) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también", afirmó el gobernante en su programa semanal 'Con Maduro +', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV)

A juicio del jefe de Estado, anticipar las fiestas de diciembre es una forma de "defender" el "derecho a la felicidad y a la alegría". En ese sentido, añadió que "nada ni nadie en este mundo" le puede "quitar" al país esa posibilidad. Asimismo, Maduro señaló que el 2025 ha sido "un año bueno" y "bonito" y de "avance" en todas las áreas.