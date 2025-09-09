  1. Inicio
  2. · Mundo

Maduro decreta el inicio de la Navidad en Venezuela a partir del 1 de octubre

Según el presidente venezolano, anticipar las fiestas de diciembre es una forma de "defender" el "derecho a la felicidad y a la alegría".

  • 09 de septiembre de 2025 a las 06:15 -
  • Agencia EFE
Maduro decreta el inicio de la Navidad en Venezuela a partir del 1 de octubre

El año pasado (2024), Nicolás Maduro también tomó la decisión de adelantar la Navidad en Venezuela.

Fotografía: Cortesía.
Caracas, Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el adelanto de las fiestas navideñas en el país, que, dijo, darán inicio por "decreto" el próximo 1 de octubre, en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, próximas al país suramericano.

"Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar (que) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también", afirmó el gobernante en su programa semanal 'Con Maduro +', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV)

Nicolás Maduro acusa a EE UU de promover un "relato sucio" contra las autoridades venezolanas

A juicio del jefe de Estado, anticipar las fiestas de diciembre es una forma de "defender" el "derecho a la felicidad y a la alegría".

En ese sentido, añadió que "nada ni nadie en este mundo" le puede "quitar" al país esa posibilidad.

Asimismo, Maduro señaló que el 2025 ha sido "un año bueno" y "bonito" y de "avance" en todas las áreas.

Cabello urge a Venezuela a mantenerse en alerta ante despliegue de EEUU

"De las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros, la capacidad de rehacernos y de reconstruirnos y de hacernos de nuevo", expresó.

El presidente venezolano ha decretado el "adelanto" de la Navidad en varias oportunidades desde que llegó al poder en 2013.

El 2 de septiembre del año pasado, Maduro también anticipó la fiesta navideña "en homenaje" y "en agradecimiento" a los venezolanos luego de las presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por rectores afines al chavismo, proclamó su victoria en los comicios, pese a las denuncias de fraude de la oposición mayoritaria, lo cual desató una crisis política en el país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias