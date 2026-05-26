A 76 años de cárcel condenan a Fabio Ríos Garro por matar a su pareja e hija

San José, Costa Rica

Un tribunal de Costa Rica dejó en firme una sentencia de 76 años de cárcel en contra de un hombre identificado como Fabio Ríos Garro por el feminicidio de su pareja y la hija de ambos, informó este martes el Ministerio Público.

"La Fiscalía logró demostrar que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia doméstica, y que, el imputado, tras cometer los crímenes, incendió la casa familiar e interpuso una denuncia falsa, con el objetivo de ocultar lo sucedido y desviar la atención de las autoridades", explicó el Ministerio Público en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el 30 de julio de 2020 en la localidad de San Pablo de León Cortés, provincia de San José, en el centro del país, y las víctimas fueron identificadas como Fernanda Sánchez Aguilar y su hija Raisha Ríos Sánchez.

El juicio terminó en febrero de 2025 con la sentencia de 76 años de cárcel, pero la defensa presentó apelaciones, las cual fueron rechazadas este martes por la Sala de Casación Penal, con lo que la condena quedó en firme.

La fiscal Karen Valverde, quien representó al Ministerio Público durante el juicio, destacó que la firmeza de la sentencia representa "un reconocimiento al trabajo técnico y jurídico" de las autoridades judiciales y "un paso importante en el acceso a la justicia para las víctimas de violencia".

La defensa había cuestionado la sentencia mediante distintos recursos, alegando supuestas violaciones al debido proceso, al derecho de defensa y una valoración incompleta de la prueba, sin embargo, las instancias judiciales rechazaron los argumentos planteados y mantuvieron la condena.

En Costa Rica el femicidio se sanciona con penas de entre 20 y 35 años de cárcel y es un delito establecido en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres del año 2007 y sus reformas posteriores.Desde la entrada en vigencia de la ley en 2007, Costa Rica contabiliza un total de 557 femicidios.

Los años con mayor cantidad de casos han sido el 2011 con 42 y el 2024 con 44, según datos del Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia del Poder Judicial.

En 2025 Costa Rica registró 36 femicidios y en lo que va del 2026 la cifra asciende a 10.