Capturan a ´El Tunco´ y lo envían a cárcel de máxima seguridad

Quito, Ecuador

El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, informó este domingo de la detención de un sujeto que presuntamente se encargaba de las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador.

El hombre, considerado como "un objetivo de alto valor", fue identificado como Simón Agapo M. alias ´El Tunco´, y fue capturado por la Policía Nacional y trasladado inmediatamente a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, indicó el funcionario.

"Este sujeto manejaba TODAS las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador", señaló Reimberg en su cuenta de la red social X, en la que colocó imágenes del traslado del sujeto.

El ministro terminó el mensaje señalando: "Cero impunidad para los delincuentes!".