Capturan a ´El Tunco´ y lo envían a cárcel de máxima seguridad

La detención fue ejecutada por la Policía Nacional. ´El Tunco´ fue llevado a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador

  • 26 de octubre de 2025 a las 19:22 -
  • Agencia EFE
Capturan a Simón Agapo M., alias 'el Tunco', delincuente presuntamente vinculado a actividades de narcotráfico

 Foto: X John Reimberg
Quito, Ecuador

El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, informó este domingo de la detención de un sujeto que presuntamente se encargaba de las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador.

El hombre, considerado como "un objetivo de alto valor", fue identificado como Simón Agapo M. alias ´El Tunco´, y fue capturado por la Policía Nacional y trasladado inmediatamente a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, indicó el funcionario.

"Este sujeto manejaba TODAS las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador", señaló Reimberg en su cuenta de la red social X, en la que colocó imágenes del traslado del sujeto.

El ministro terminó el mensaje señalando: "Cero impunidad para los delincuentes!".

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, vinculadas -según el Gobierno- al narcotráfico y la minería ilegal, entre otras.

Esa situación llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el "conflicto armado interno" contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

