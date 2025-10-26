Ataque nocturno ruso con drones deja tres muertos y varios heridos en Kiev

Berlín

Un ataque nocturno ruso con drones causó la muerte de tres personas e hirió a otras 31 en Kiev, informaron las autoridades ucranianas este domingo.

En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, Timur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev, indicó que en el último balance del ataque ruso figuran tres muertos y 31 heridos.

”En total, 31 heridos (incluidos siete niños) y tres muertos han sido confirmados”, escribió Tkachenko en un mensaje donde precisó que “al menos siete personas han sido hospitalizadas” con lesiones de diferente consideración.

“La naturaleza de los ataques rusos está cambiando” para generar “un creciente terror en nuestra gente”, indicó el jefe de la Administración Militar de Kiev, al apuntar cuatro localizaciones residenciales de la capital que se vieron bombardeadas. Esos puntos atacados se encuentran en los distritos de Desnianski, Obolonski y Darnitski.

Anteriormente, el Servicio de Emergencia Estatal de Ucrania había indicado que murieron tres personas y 29 resultaron heridas, incluidos siete niños, como consecuencia del impacto de drones en varios puntos de la capital ucraniana.

Uno de los impactos se produjo en un edificio de nueve plantas en un distrito residencial, donde los operativos de los servicios de emergencia rescataron a trece personas.”

En otra dirección, un edificio de seis plantas recibió un impacto de un dron; como resultado, las ventanas quedaron destruidas desde la primera planta a la novena”, indicó el mensaje de Telegram.

En total, más de cien operativos de los servicios de emergencia y más de una veintena de equipos de rescate fueron desplegados en la ciudad para hacer frente a las consecuencias del ataque. EFE