Melissa avanza como un poderoso huracán categoría 4 en el Caribe

El huracán Melissa continúa fortaleciéndose en el Caribe y alcanzó este domingo la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 225 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
De acuerdo con el organismo, partes de Jamaica ya podrían estar experimentando vientos con fuerza de tormenta tropical acompañados de fuertes lluvias, condiciones que se deteriorarán de forma considerable durante el lunes y el martes a medida que el sistema se acerque a la isla.
En el sur de La Española —que comprende República Dominicana y Haití— se esperan precipitaciones adicionales que podrían agravar las inundaciones registradas en los últimos días, incrementando el riesgo de deslizamientos y crecidas repentinas.
Ante la trayectoria del huracán, el NHC emitió una alerta de huracán para el oriente de Cuba, donde se prevé que Melissa provoque impactos significativos tanto por viento como por marejadas ciclónicas.
Las proyecciones indican que, tras su paso por el este cubano, Melissa se dirigirá hacia el sureste de Bahamas y el territorio de Turks and Caicos entre la noche del martes y el miércoles, manteniendo su intensidad peligrosa mientras avanza por el Caribe occidental.
Las autoridades caribeñas instan a la población a mantenerse informada y acatar las medidas de prevención ante un fenómeno que continúa mostrando señales de fortalecimiento.
Melissa podría descargar un total de 38 a 63 centímetros de lluvia (15 a 25 pulgadas) en partes del sur de La Española y Jamaica en los próximos días, con posibilidades de hasta unos 89 centímetros (35 pulgadas) en la península haitiana de Tiburón, según el NHC.
La tormenta ya causó al menos tres muertos en Haití y más de 1,2 millones de personas están sin agua potable en la República Dominicana, donde también dejó fuera de servicio decenas de acueductos y provocó el desplazamiento de cientos de personas.
Con Melissa ya suman 13 los ciclones de esta temporada en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, entre las que Chantal ha sido la única en tocar tierra en EE.UU. en julio, dejando dos muertos en Carolina del Norte.