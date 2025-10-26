Melissa avanza como un poderoso huracán categoría 4 en el Caribe

Miami, Estados Unidos

El huracán Melissa continúa fortaleciéndose en el Caribe y alcanzó este domingo la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 225 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

De acuerdo con el organismo, partes de Jamaica ya podrían estar experimentando vientos con fuerza de tormenta tropical acompañados de fuertes lluvias, condiciones que se deteriorarán de forma considerable durante el lunes y el martes a medida que el sistema se acerque a la isla.

En el sur de La Española —que comprende República Dominicana y Haití— se esperan precipitaciones adicionales que podrían agravar las inundaciones registradas en los últimos días, incrementando el riesgo de deslizamientos y crecidas repentinas.

Ante la trayectoria del huracán, el NHC emitió una alerta de huracán para el oriente de Cuba, donde se prevé que Melissa provoque impactos significativos tanto por viento como por marejadas ciclónicas.

Las proyecciones indican que, tras su paso por el este cubano, Melissa se dirigirá hacia el sureste de Bahamas y el territorio de Turks and Caicos entre la noche del martes y el miércoles, manteniendo su intensidad peligrosa mientras avanza por el Caribe occidental.